DUI Leg og Virke i Høje-Taastrup er klar til at starte op igen. PR-foto

Børn kan igen komme i bevægelse med organisation

- Høje-Taastrup Kommune har igen efter Corona nedlukningen åbnet skolerne op for foreningerne. Det er vi meget glade for i DUI Høje Taastrup efter flere måneders nedlukning af aktiviterne hen over foråret, siger formand Claus Johnsen.