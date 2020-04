Ved nedgangen til tunnellen ved Rønnevang Kirke fangede fotograf Kenn Thomsen de to fine påskeliljer med et budskab. Foto: Kenn Thomsen

Artiklen: Blomster med et budskab: Op med hovedet, min ven

Blomster med et budskab: Op med hovedet, min ven

Ved et busstoppested ved Rønnevang Kirke i Taastrup blev to smukke blomster forleden foreviget af fotograf Kenn Thomsens linse.

Han arbejder sammen med journalisterne på Sjællandske Medier hver dag på at give læserne nyheder fra deres lokale hverdag, og han bevæger sig derfor meget rundt i området.

Hans trænede fotograf-øjne ser ofte ting, andre ikke opfatter, og de to små blomster fangede hans øje.

- Det ser ud som om, den store blomst taler opmuntrende til den lille: »Op med hovedet, min ven, det skal nok gå alt sammen«. Det er nok en opmuntring, vi alle sammen kan have brug for at høre i denne tid, siger Kenn Thomsen.