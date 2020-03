Blodigt knivstikkeri: Nu er tre mænd fængslet

En 20-årig mand blev fredag anholdt, mistænkt for at have deltaget i et blodigt knivstikkeri på Skagensgade tæt på Høje Taastrup Station. Det fandt sted fredag den 22. marts, hvor en 22-årig mand blev stukket i nakken med en kniv.

Lørdag har anklagemyndigheden hos Vestegnens Politi fremstillet manden i grundlovsforhør i Retten i Glostrup. Dommeren bestemte, at han foreløbig skal være varetægtsfængslet i fire uger.

Den 20-årige mand nægter sig skyldig, men kærede ikke varetægtsfængslingen.