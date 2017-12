Se billedserie For Carsten N. Petersen er det en borgerpligt at donorer blod. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Blodet dryppede for en god sag

Taastrup - 24. december 2017 kl. 14:51 Af Johan Monggaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gennem 60 år har medlemmer af TIK Donor valgt at give en del af deres blod til et godt formål. For når Den Mobile Blodbank kommer forbi Taastrup Idrætscenter, hvor medlemmer af TIK Donor får tappet en halv liter frisk blod, så går blodet blandt andet til kræftpatienter og folk, der har været en del af trafikulykker.

I snit kommer der kommer der 200 blodtapninger, når TIK Donor fire gange om året kalder til samling. Og for Carsten N. Petersen, der står for TIK Donor, så drejer det for ham sig om at udføre en borgerpligt, når han selv får sat en nål i armen.

- Jeg startede selv som 18-årig, da jeg startede med at give blod. Da jeg var færdig med skolen, var der en masse af mine skolekammerater, der sagde til mig, at det var en borgerpligt, fortæller Carsten N. Petersen, der stadig ser det som en borgerpligt at give blod.

Risiko for karantæne

Ved årets sidste tapning, var der 240 personer, der havde mulighed for at give blod, ud af de omkring 500 medlemmer i TIK Donor. Det tal er Carsten N. Petersen glad for, men han kan også se, at der er flere af dem, der giver blod, der er i risko for at komme i karantæne.

- I dag har du alle de rejsemål, hvor du kan komme til fjernøsten, men du skal stort ikke uden for Europa, før du er i karantæne fra tre måneder til et halvt år. Der er også mange, der får tatoveringer, og det giver fire måneders karantæne efter en tatovering. Så behovet for donorer bliver større og større, for der er flere, der bliver låst, fortæller Carsten N. Petersen.

Selv om der er flere og flere, der er i risiko for at komme i karantæne, så bliver der på Rigshospitalet i København regnet med Taastrup, når der skal indsamles blod.

- Et af de største tappesteder på Sjælland er her, så Rigshospitalet er meget tilfredse og kalkulerer med det her tappested, fortæller Carsten N. Petersen, der siden 2003 har stået i spidsen for TIK Donor.

En god sags tjeneste

Siden 2012 har Mette Skjoldmark været blandt de mange, der gerne vil give blod, og hun er på linje med formanden, når det kommer til årsagen til at give blod.

- Jeg gør det simpelthen for at gøre en god sags tjeneste, og jeg hjælper forhåbentligt nogle andre på et eller andet givent tidspunkt, siger Mette Skjoldmark og fortsætter:

- Hvis jeg selv skulle få brug for det, så er det rart at vide, at der er noget blod til mig også, siger Mette Skjoldmark, der ikke har nogen intentioner om at stoppe med at give blod.

I TIK Donor bliver det markeret, når tappe-medlemmer har rundet for eksempel 100 eller 125 tapninger, og det er et mål, som Mette Skjoldmark gerne vil runde.

- Det stiler jeg i allerhøjeste grad efter, for det ville sejt at kunne sige, at man nået det, siger bloddonoren, der selv har overtalt folk til at komme af sted for at give blod.

- Det har været rigtig nemt og fint at få folk af sted. De har ikke rigtig nogle undskyldninger - i hvert fald ikke med mine overtalelsesevner, siger Mette Skjoldmark, der vil opfordre sine egne børn til at give blod, når de bliver gamle nok.

For at give blod skal man være mellem 17-67 år gammel. Og for de helt unge donorer, så skal de have samtykke fra en værge, før de må give blod.

Ved årets sidste tapning i Taastrup blev der aflagt 196 tapninger, mens ti nye meldte sig under fanerne som fremtidige donorer. I løbet af de 60 år, TIK Donor har eksisteret, har det fået i alt 48.727 bloddonationer.