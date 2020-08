Bliv viet på særlig dato i særlige omgivelser

Lørdag den 10. oktober 2020 kan nemlig skrives 10.10.2020, og Høje-Taastrup Kommune har allerede fået et par henvendelser på at blive viet denne dato.

Derfor har man besluttet at gøre lidt ekstra ud af det og tilbyder at blive viet af borgmester Michael Ziegler i Domen på Grennesmindes gartneri i Taastrup.

- Det er et meget smukt sted i et flot naturområde, som er ideelt til vielser. Jeg oplever, at mange gerne vil lidt ekstra end en vielse på rådhuset, selvom den også kan være rigtig fin, og så er dette en god mulighed at tilbyde dem, forklarer Micheal Ziegler.