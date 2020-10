Bliv testet her i byen uden tidsbestilling

Høje-Taastrup ligger højt, når man ser på antallet af smittede per 100.000 borgere. Set over de seneste syv dage ligger dette tal på 260,0 i Høje-Taastrup - det næsthøjeste på Vestegnen og på landsplan. Bedst på Vestegnen ligger Vallensbæk med 108,7 smittede per 100.000 borgere.

Her er tallene

Tallene for Vestegns-kommunerne er disse - hvor det første tal angiver antallet af smittede per 100.000 borgere, og det andet tal er det egentlige antal smittede, begge dele set over de seneste syv dage, hvor de seneste data er fra søndag den 25. oktober. Sundhedsmyndighederne har en såkaldt bekymringsgrænse på 20 smittede per 100.000 borgere.