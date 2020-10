Naturplanteskolen indbyder til et arrangement, hvor man blandt andet kan blive klogere på dyrkning af frugt i haven.

Bliv klogere på bær og frugter

Det har Naturplanteskolen i Stærkende syd for Hedehusene sammensat et spændende weekendprogram om den 10. og 11. oktober, når der er »frugt- og bærdag«.

- Det er dejligt at plukke sin egen frugt. Men det er også dejligt at have lidt forstand på, hvad der skal til. I weekenden øser vi ud af vores viden og erfaring om, hvordan man får succes med frugt og bær derhjemme i haven, siger Aiah Noack, der er indehaver af Naturplanteskolen.