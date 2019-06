Se billedserie En blishøne ruger sine æg ud i Selmosesøen oppe på springvandets sokkel. Foto: Lisbeth Jansen

Send til din ven. X Artiklen: Blishøne ruger ud midt i springvand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Blishøne ruger ud midt i springvand

Taastrup - 19. juni 2019 kl. 11:26 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Går man en tur omkring Selsmosesøen i Taastrup i disse dage får man måske øje på en lille sort fugl med hvidt næb og en hvid markering i panden, der ligger på rede ved soklen i søens springvand. En blishøne har udset sig springvandet i Selsmosesøen til at ruge sine æg ud.

En udfordring ved netop dette udsete sted er, at springvandets stråler hele tiden rammer blishønen og reden. Så blishønen må med jævne mellemrum ryste vandet af sig.

Det har en opmærksom læser observeret. Samtidig påpeger læseren, at han ikke har set ligeså mange ynglende fugle i området som tidligere år, og at blishønens valg sandsynligvis skyldes, at der mangler ynglesteder i området og at der er sparsom vegetation langs bredden.

Den vurdering giver Høje-Taastrup Kommunes naturvejleder Thomas Gyalokay læseren ret i.

- At blishønen har valgt at søge ud til springvandet i Selsmosen handler sandsynligvis om vegetationen langs bredden. Det er en relativ nyetableret sø efter at regnvandsbassinet blev udvidet (i 2012, red.). Der kommer til at gå nogle år endnu, før bred-vegetationen har genetableret sig. Blishøns udvælger sig steder at ruge ud, der har mest mulig ro. For blishønen er det en balance mellem hvor roligt et sted, den kan finde, og hvor tam den selv er. Det kan godt være et problem for den med trafikken af mennesker og hunde i området, siger Thomas Gyalokay.

Naturvejlederen mener dog ikke, at man nødvendigvis kan gøre så meget for den pågældende blishøne ved springvandet.

- Hvis den allerede har sine æg derude, er der nok ikke så meget at gøre. Hvis man flytter æggene, så vil blishønen ikke nødvendigvis følge med. Det er åbenbart blishønens vurdering, at soklen er det bedste sted at ruge ud. Men den er lidt udfordret, for den kan ikke så nemt flytte sig fra æggene. For hvis de konstant bliver overdækket med vand, kan de blive kolde, siger Thomas Gyalokay.

Hvis man skulle gøre noget for de ynglende fugle i området generelt, så kunne man ifølge naturvejlederen overveje at sætte naturlige platforme ud i søen, lave en såkaldt flydebladzone i form af eksempelvis åkander, eller optimere vækstforholdene for vegetation langs bredden.

Hvorvidt blishønen lykkes med at ruge sine æg ud, vil tiden vise. Der går typisk 21-24 dage fra æggene er lagt, til de er ruget ud.