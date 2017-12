Blå Kors Behandlingscenter i Taastrup får doneret overskudsmad fra Lidl i Greve og Ishøj. Foto: Lidl Foto: Helene Bagger

Blå Kors modtager overskudsmad

Taastrup - 06. december 2017

Julen står for døren, og traditionen tro fejrer mange danskere højtiden ved at hygge sig sammen omkring et bord med dejlig mad og drikke.

Det gælder også brugerne af Blå Kors Behandlingscenter i Taastrup, som i julen kan nyde godt af lidt ekstra mad doneret af to lokale Lidl-butikker. Brugerne af Blå Kors Behandlingscenter i Taastrup, som hjælper folk med alkoholmisbrug, kan se frem til at få ekstra meget god mad på tallerkenen i juledagene i år.

Det kan de, fordi dagligvarekæden Lidl har indgået et samarbejde med Blå Kors Danmark, som betyder, at al overskudsmaden fra en række af dagligvarekædens butikker, heriblandt butikkerne i Ishøj og Hundige, bliver doneret til et godt formål og dermed kommer til at mætte en masse maver.

Den 23. december kommer personalet fra Blå Kors Behandlingscenter Taastrup og henter maden hos de to lokale Lidl-butikker på Industriskellet i Ishøj og Over Bølgen i Hundige. Planen er, at maden bliver serveret juleaften og i juledagene.

Vigtigt med lokal støtte I butikken i Hundige er butikschef Johan Borghol glad for, at samarbejdet med Blå Kors giver mulighed for, at kunne støtte socialt udsatte i lokalområdet i julen - og samtidig reducere madspildet i butikken:

- Det er dejligt, at vi kan være med til at gøre en forskel lokalt ved at donere vores overskudsvarer her i butikken, så brugerne af Blå Kors' behandlingscenter kan få lidt ekstra god mad i julen. I Lidl har vi i forvejen fokus på at reducere madspildet i vores butikker, så derfor synes vi, det er skønt, at vi kan indgå i et samarbejde med Blå Kors op til jul, siger butikschef Johan Borghol.

Donation landet over

Hos Blå Kors er Christian Bjerre, som er generalsekretær i Blå Kors Danmark, sikker på, at overskudsmaden vil sprede ekstra glæde:

- Vi er rigtig glade for, at Lidl har tænkt på os. Det har stor betydning for os, at private virksomheder vil støtte vores arbejde og på den måde være med til at hjælpe nogle af dem i Danmark, som har det rigtig svært, siger han.