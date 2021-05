Biograf fejrer genåbning: Kom billigere i biografen

Når biograferne igen åbner efter corona-nedlukningen, skruer Nordisk Film Biografer Taastrup helt undtagelsesvis ned for prisen og op for biografglæden.

Så er det bare at vælge blandt de mange gode film, for eksempel komedien Retfærdighedens Ryttere med Nikolaj Lie Kaas og Mads Mikkelsen, forsamlingshus-dramaet Lille Sommerfugl eller Operation Nordpolen og The Croods 2 til børnene.