Billy Cross Trio i Torslunde Kirke

Før Billy Cross mere stille tilværelse i lille Danmark begyndte, da han flyttede hertil i 1980, havde Billy Cross levet et liv, mange ville være misundelige på. På trods af 50 år på bagen i musikbranchen er højdepunktet for Cross dog ikke svært at udpege, da han i en årrække fungerede som førende guitarist for den legendariske rock-musiker Bob Dylan.

Trioen leverer alt det bedste musik fra Billy's karriere som soloartist og med Delta Cross Band og fra Amerikas barndom: autentisk rock, blues, rhythm and blues & country - hele kataloget af sange, der blev elektrificeret i 50'erne og 60'erne. Men med den ene lille forskel, at Billy Cross Trio sætter turboen på, når de spiller. Og så lyder det som en blanding af Led Zeppelin og Eddie Cochran. Skynd dig at sikre dig en billet til årets koncertoplevelse i Torslunde kirke. Husk at medbringe din billet. Billetter vil blive scannet ved indgangen. Dørene åbnes kl. 18.00. Der vil være mulighed for at købe øl/vin/vand á 10 kr. stk. før koncerten, hvor man også kan benytte mobilpay.