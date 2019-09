Billedserie: Masser af liv i gaden til høstmarked og Frivillighedsdag

Lørdag var der Høstmarked og Frivillighedsdag i Hedehusenene. Til Høstmarkedet var der loppeboder og åbent i buitikkerne, og til Frivillighedsdagen kunne byens foreninger vise frem, hvad de har at byde på. Og selvom vejrudsigten i løbet af ugen havde lovet regn og blæst, blev det et perfekt vejr hele dagen, som betød, at der kom rigtig mange borgere forbi.

Som noget nyt i år havde Frivillighedsdagen og Hedehusene Erhvervsforening aftalt at flytte Frivillighedsdagens 40 pavilloner op midt på Hovedgaden for at få mere liv i gaden. Og det lykkedes til fulde, idet mange besøgende roste vores initiativ.

- Det er dagen, hvor alle kommunens foreninger har mulighed for at præsentere deres aktiviteter for byens borgere og søge at tiltrække nye medlemmer til den kommende sæson. I år deltog i alt 27 foreninger, som dækker over et bredt spekter af sociale, kulturelle, sportslige og politiske foreninger, siger Jørgen Skorstengaard fra Frivillighedsdagen.

Herudover var Hedemarkedet repræsenteret med 10 pavilloner, hvor deres stadeholdere solgte deres varer.

Frivillighedsdagen havde inviteret Teaterforeningen Western Old Times fra Frederikssund. De indledte med et lille teaterstykke fra det vilde vesten. Efter frokost lavede de to timers aktiviteter med bl.a. lassokast, barcurling, dynamitkast og pistolskydning. Disse aktiviteter tiltrak mange yngre personer.

Kl. 11.00 var der auktion over det maleri, som blev malet af borgerne sidste år ved Ældre Sagens Billedmalerskole. I år var borgmester Michael Ziegler igen auktionarius. Efter en lidt træg start på auktionen, som startede med et bud på 1000 kroner blev det flotte maleri af stationsbygningen budt op i 2000 kroner af de 3-4 bydere.

Det højeste bud kom fra formanden fra Hedehusene Erhvervsforening, Peter Kjeld Jensen, som kunne tage billedet med hjem.

Agnete Dollerup fra Ældre Sagen oplyser, at indtægten fra både Taastrup og Hedehusene i år vil blive doneret til Blå Kors i Taastrup.

Generelt havde det gode vejr trukket rigtig mange mennesker på gaden, som var flittige gæster hos de forskellige foreninger. Hos spejderne fra Balder kunne man lave popcorn over bål. Hos Høje-Taastrup Bilaug havde man medbragt et ægte bisamfund, som heldigvis var lukket inde bag en glasrude. I Hedemarkedets 10 boder kunne de besøgende bl.a. smage og købe nyproduceret marmelade og honning. Hedehusene Idrætsforening havde medbragt det helt store udstyr med bl.a. 4 spinningcykler og 10 minitrampoliner. Her blev der dagen igennem trampet og hoppet til den helt store guldmedalje.

Som afslutning på dagen havde alle foreningerne deltaget i en afstemning om dagens flotteste bod. Vinderen blev Høje Taastrup Bilaug, som fik et flot diplom og en præmie på 1000 kroner skænket af Lokalavisen Taastrup. Præmien blev overrakt af Gregers Holse fra Frivillighedsdagen.

Medlemmerne fra Hedehusene Erhvervsforening var også ude på gaden, hvor man bl.a. kunne købe cykler, hårprodukter, tatoveringer, ejendomssalg, grøntsager og rustbeskyttelse. Vådt og tørt blev serveret fra Madvognen fra "Den skabende by", White Horse, Bollinis, Fløng Forsamlingshus, Pizza House og Kina Grillen.

Hele dagen igennem optrådte "Drengene" fra scenen med et alsidigt musikindslag, som faldt i alles smag.