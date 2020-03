Et af Kirsten Winters værker.

Billedkunst og sang i forening

Men der sker noget nyt, når der for første gang kombineres billedkunst og fællessang - Alsang.

Alsangen sker som led i fejringen af både 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920 og 75-året for Danmarks befrielse efter 2. verdenskrig mod Tyskland i 1945. Begge historiske hændelser fejres ved arrangementer ud over det ganske land i 2020. Og altså også i Kunstforeningen Foyeren, hvor det er billedkunstner Kirsten Winther fra Solrød Strand, der udstiller sine værker hos foreningen.