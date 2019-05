Billeder og video: Lykketofts sidste 1. maj-tale: Måske er det for sent at redde klimaet

Se billedserie 73-årige Mogens Lykketoft havde et stort fokus på klimaet i sin 1. maj-tale, som han holdt onsdag morgen på Taastrup Station. Dagen i dag bliver hans sidste 1. maj-fejring som medlem af Folketinget, da han ikke genopstiller ved det kommende valg. Foto: Thomas Olsen

Taastrup - 01. maj 2019

De røde faner vajede på Taastrup Torv i morges, da Mogens Lykketoft holdt tale i anledning af 1. maj og Arbejdernes Kampdag.

Det var hans sidste 1. maj-tale som folketingsmedlem, da han ikke genopstiller til det kommende valg.

De lokale socialdemokrater var til stede med flag og hørte den lokalt valgte politiker holde sin tale, hvor fokus naturligvis var på det kommende valg og kampen for at få en ny regering med Mette Frederiksen i spidsen.

- Vi er klar til at få banket den nuværende regering ad vejen. Vi er klar til at få en ny socialdemokratisk regering, der sætter en ny dagsorden med socialdemokratisk politik, sagde Mogens Lykketoft, der også fokuserede meget på klimaet.

- Regeringen har svigtet den store, eksistentielle opgave, vi skal løse, nemlig klimaet. Han har talt meget, men der er ikke sket noget. Det er en af de vigtigste sager, når vi kigger ud over vores egen næstetip. Hvis vi skal efterlade verden til vores børn og børnebørn, skal vi have afværget klimakatastrofen, sagde han.

Vemodigt Efter talen fortalte Mogens Lykketoft, at han er bekymret for klimaet.

- Det haster med at gøre noget ved klimaet. Vi har travlt. Måske er det for sent. Vi har mange andre sager, men hvis vi vil løse dem på et senere tidspunkt, er vi er nødt til at gøre noget ved klimaet først. Det bekymrer mig, siger Mogens Lykketoft, der nu går på pension som folkevalgt politiker.

- Det er vemodigt, men det er også meget naturligt i min alder, og når man har været med i 38 år. Mit program er fortsat fyldt, og jeg kommer ikke til at stoppe med at være partipolitisk, og lidt valgkamp skal jeg også lave for vores nye kandidat, men det bliver noget andet end en masse faste udvalgsmøder, siger Lykketoft, inden han drager videre, og de røde faner bæres ned gennem Taastrup Hovedgade mod 3F.

Velfærden er udfordret Den nye S-kandidat i Taastrup-kredsen er Anne Sina, der tager over efter Mogens Lykketoft. Hun var også til stede i Høje-Taastrup Kommune i anledning af kampdagen.

Tidligt onsdag morgen holdt hun tale for de lokale socialdemokrater i Hedehusene, mens hun også var hos 3F-afdelingen i byen.

I sin tale rettede hun et naturligt fokus på den nuværende regerings prioriteringer af penge, der truer velfærdssamfundet.

- Efter snart fire år med en regering, der praler af at have brugt 21 milliarder kroner på skattelettelser, så er vi et sted, hvor revnerne i velfærdssamfundets fundament truer med at få hele huset til at kollapse. Vores velfærd er alvorligt udfordret. Det hænger bare ikke sammen mere alt for mange steder, sagde Anne Sina i sin tale.

Hun mener, at en ny kurs skal til, hvor velfærdssamfundet er hele forudsætningen for, at man kan leve et frit og lykkeligt liv.

- Det betyder helt konkret, at vi skal stoppe besparelserne på uddannelsesområdet, som den nuværende regering år efter år har gennemført og skal give vores folkeskole og vores ungdomsuddannelser et tiltrængt løft, og at vi skal sørge for, at der bliver mere arbejdsro og mere personale på landets sygehuse, og at vi skal have flere voksne, flere uddannede pædagoger og flere pædagogmedhjælpere i vores vuggestuer og børnehaver, så de allermindste kan få en god start på livet, og der er tid til både at blive trøstet, og at blive udfordret og udviklet for hvert enkelt barn, sagde hun.

Se video fra Mogens Lykketofts tale her: