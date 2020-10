Aase Stenberg Christensen har været en populær frisør. Til receptionen mødte en strøm af hendes kunder op for at ønske tillykke og sige farvel. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Billeder: 60 år i samme job: - Hun er en speciel og fantastisk dame

Aase holdt noget så usædvanligt som sit 60 års jubilæum i samme salon. Og samtidig med at receptionen markerede de mange år i salonen, var det også et farvel. Aase, der i dag er 75 år, har besluttet at gå på pension nu.

En af dem, der kom forbi for at sige farvel til Aase, var Anne-Grethe Thorn.

- Jeg er kommet i salonen i 45 år og er blevet klippet af flere af salonens frisører og ofte af Aase. Vi kender næsten hinanden privat, for hun har altid været så sød at tale med, sagde Anne-Grethe Thorn.

- Jeg er kommet her i mange år og har vekslet lidt mellem frisørerne. Men Aase har altid haft et smil på læben og er en meget professionel frisør.

Borgmester Michael Ziegler kom også forbi for at sige tillykke og farvel til Aase og han sagde, som så mange andre, at han ikke mindedes at have været til et 60 års jubilæum før.