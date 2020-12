Bil brændt af: Politiet søger vidner

Vestegnens Politi er i gang med at undersøge de nærmere omstændigheder ved en bilbrand søndag aften ved Sengeløse.

Anmeldelsen kom søndag aften klokken 19.31. En Skoda Octavia stationcar med polske nummerplader stod i flammer på en p-plads ved Kohøjvej og Ågesholmsvej lidt uden for Sengeløse.

Både Vestegnens Politi og Beredskab 4K i Taastrup rykkede ud. Branden kom hurtigt under kontrol, men bilen udbrændte.

Vestegnens Politi er nu gået i gang med at undersøge de nærmere omstændigheder, i et forsøg på at finde brandårsagen. Politiet udelukker ikke, at det kan være en påsat brand, og allerede søndag aften blev der foretaget undersøgelser, ligesom politihunde søgte efter spor.

Vestegnens Politi vil meget gerne høre fra vidner, der har bemærket bilen eller andre ting før, under og efter bilbranden. Har man oplysninger, kan Vestegnens Politi kontaktes døgnet rundt på telefon 43861448.