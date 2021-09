Se billedserie Knud Braagaard har samlet på James Bond-effekter i mange år. Hans absolutte favorit-Bond er og bliver Sean Connery, men med denne premiere er det Daniel Craig, man vil se som Bond i den 25. film om agenten - og den femte og sidste i rækken for Craig. Foto: Allan Nørregaard

Bidt af 007: Knud udstiller sin samling

Taastrup - 28. september 2021

Efter en ekstraordinær lang venten, er det endelig tid til, at James Bond-filmen No Time To Die får premiere i danske biografer den 30. september. En af dem, for hvem ventetiden har føltes særlig lang, er den danske James Bond-entusiast og samler Knud Braagaard, der vel nok kan betegnes som én af Danmarks allerstørste fans af den britiske agent.

Lige siden den oprindelige melding kom, om hvornår filmen ville få premiere, har han haft en udstilling planlagt i City 2. Men først et instruktør-skifte og siden covid-19 pandemien har betydet knapt to års forsinkelse i forhold til de første meldinger. Men nu er premieren og dermed også Knud Braagaards udstilling i samarbejde med City 2's biograf en realitet.

Netop No Time To Die er særlig, fordi det er den 25. film i serien. Og det er skuespiller Daniel Craigs sidste som James Bond. Det har for Knud Braagaard betydet, at han har brugt ventetiden til at føje ekstra objekter til sin samling af bl.a. Daniel Craig - også selvom det ikke er samlerens favorit-Bond.

Han har derudover fået lavet en særlig jubilæumsplakat, som også kan ses i City 2 sammen med nøje udvalgte dele af hans øvrige samling. Heriblandt filmplakater, modelbiler, dukker og ikke mindst dioramaer - glasbokse med scener fra filmene - samlet af Braagaard selv.

Dr. No satte sig fast

I 1962 kom den første Bond-film ved navn Dr. No, og her blev en ung Knud Braagaard smuglet ind i biografen og var fanget fra starten af historien om agenten. Legendariske Sean Connery, der lagde ud som Bond i de første film, er således også Braagaards favorit. Og da han fik en model af James Bonds bil af sin mor og far, var han solgt.

- Det var selve filmen i sig selv. Der var mange andre serier dengang, men James Bond fangede bare. Min yndlingsfilm er helt klart From Russia With Love (fra 1963, red.) . Den har det hele, og så er det jo Sean Connery, der spiller Bond, lyder det næsten drømmende fra Knud Braagaard.

Omvendt er hans favorit-skurk fra to af filmene en mand med et ganske særligt tandsæt spillet af Richard Kiel.

- Jaws, han er sej. Ham har jeg også været så heldig at møde i virkeligheden, lyder det fra Braagaard, der har et fotografi som bevis for mødet.

I dag ejer Braagaard over 1000 effekter med relation til den britiske agent, heriblandt en del glasbokse, som han selv har bygget og designet med scener fra filmene. De er bygget mellem størrelsesforhold 1 til 18 eller 1 til 24.

- Når jeg er i gang og bygger tingene op, går jeg op i at få det til at se ud som det skal. Jeg nyder at sidde med det helt uden stress. Det tager lang tid, fortæller Knud Braagaard og tilføjer, at der findes andre storfans af Bond i Danmark, men at han nok den eneste, der laver sine egne bokse og skaber stilleben fra filmene.

Han udfordrer også sig selv løbende ved at danne snelandskab som baggrund, bygge tanken fra Goldeneye eller eller sørge for en diorama fra undervandscenen med hajerne i Thunderball.

Tilbage i 2012, da Skyfall havde premiere og det var 50 år siden den første film, var Knud Braagaards effekter også at se i City 2. hvor han lige akkurat nåede at medtage en selvbygget model af Aston Martin DB5 bestående af 250 enekeltdele i samlesættet.

Denne gang vil udstillingen befinde sig i området omkring biografens tidligere billetsalg, og særligt kendere af serien vil se en rød tråd i de valg, der er taget af eksempelvis Braagaards filmplakater. Kort sagt: Der er mange andre Bond-detaljer at nyde udover filmen i sig selv, hvis man ser No Time To Die i Høje-Taastrup.

Udstillingen kan ses, så længe filmen spiller i City 2.