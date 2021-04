Se billedserie Der var balloner og store smil, da Hedehusene Bibliotek onsdag slog dørene op for lånerne igen. Foto: Høje-Taastrup Kommune

Biblioteker genåbnet med balloner - og nye retningslinjer

Taastrup - 21. april 2021 kl. 14:49

Efter mere fire måneders nedlukning kunne bibliotekerne onsdag slå dørene op for besøgende igen.

Dagen skulle fejres, og det blev gjort med rød løber og balloner i kommunens to biblioteker i Taastrup og Hedehusene, hvor personalet var klar til at tage imod lånerne, der under nedlukningen kun har kunnet låne bøger via bibliotekernes »Bestil og hent«-ordning.

Nu må man gerne komme indenfor igen, men dog kun, hvis man kan fremvise et gyldigt coronapas samt id. For at et Coronpas er gyldigt skal man enten være færdigvaccineret, have haft corona inden for de sidste 14-180 dage eller være testet negativ inden for de seneste 72 timer (PCR- eller hurtigtest).

Når man færdes rundt i biblioteksrummet, skal man altid have visir eller mundbind på - børn under 12 år og personer, der er undtaget for dette, er fritaget.

Det selvbetjente bibliotek er ikke en del af denne genåbning, så det er kun i de bemandede timer, der er offentlig adgang til biblioteket.

Man kan læse mere om de øvrige retningslinjer og åbningstider for bibliotekerne på Høje-Taastrup Bibliotekernes hjemmeside; www.bibliotek.htk.dk.

Frist forlænges Bøger og andre materialer, der skulle have været afleveret under nedlukningen i perioden mellem den 9. december 2020 og den 21. april 2021, kan afleveres frem til og med den 12. maj 2021, uden at man skal betale gebyrer.

Hermed får alle mulighed for at få afleveret under rimelige forhold. Ældre gebyrer skal betales som normalt.