Biblioteker er lukkede: Frist udskydes

Som bekendt er store dele af Danmark blevet lukket ned, og det gælder også bibliotekerne i Høje-Taastrup Kommune. De skal være lukkede frem til den 3. januar 2021, og det er derfor heller ikke muligt at lukke sig ind via selvbetjening i.

Det betyder også, at man ikke kan aflevere materiale for tiden, men bare rolig: Det kommer ikke til at koste dig et gebyr, hvis afleveringsfristen af den grund bliver overskredet. Du kan derfor trygt beholde dine lån derhjemme og nyde den ekstra lånetid. Hvis bibliotekerne som planlagt genåbner den 3. januar, har man frist indtil den 8. januar for at aflevere sine lån.