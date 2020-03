Høje-Taastrup Kommune vil se på, om man kan hjælpe det lokale erhvervsliv på nogen måde, eksempelvis ved at fremrykke betalinger eller vedligeholdelsesopgaver. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Betalinger og flere opgaver: Høje-Taastrup åbner for hjælp til erhvervslivet

Det er vist efterhånden ingen hemmelighed, at store dele af erhvervslivet rammes hårdt af den igangværende nedlukning af samfundet. Staten har lanceret flere tiltag og hjælpepakker, der skal afbøde de værste konsekvenser, og også Høje-Taastrup Kommune er klar til at hjælpe det lokale erhvervsliv.

- Vi er ved at undersøge, hvad vi kan gøre. Vi kan ikke lancere hjælpepakker eller give dem penge, som Staten kan, men vi er åbne for at se på, om vi kan hjælpe på andre måder, siger borgmester Michael Ziegler (K).

- Vi foreslog blandt andet, at vi skal se på, om vi kan fremrykke nogen af de vedligeholdelses- og renoveringsopgaver, som vi alligevel skal have lavet. Mange skoler, institutioner og kommunale bygninger står jo alligevel tomme nu, så det ville give mening af fremrykke planlagte opgaver på dem, så vi også får sendt nogle flere opgaver i omløb, siger Thomas Bak (S).

Flere kommuner har besluttet at fremrykke sine betalinger for varer og tjenesteydelser, som allerede er købt, og det kunne også være en mulighed i Høje-Taastrup, siger borgmesteren.

- Der er ingen grund til at forhale betalingen, hvis vi kan gennemføre den med det samme. Det kræver selvfølgelig, at virksomhederne sender regningerne til os, siger Michael Ziegler og understreger, at alle regninger selvfølgelig fortsat vil blive tjekket, så det ikke bare er et carte blanche til at sende falske regninger til kommunen.