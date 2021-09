Se billedserie Nordic Harvest er en vertikal farm, hvor man på hylder i højden producerer blandt andet salat og krydderurter uden sprøjtegift. Foto: Kim Rasmussen

Besøg fra Bruxelles hos vertikal farm

Taastrup - 24. september 2021 kl. 17:09 Kontakt redaktionen

Som en af Europas største vertikale farme er Nordic Harvest for alvor en af de grønne giganter i Høje-Taastrup Kommune.

Lige præcis derfor var EU-parlamentariker Pernille Weiss (K) på besøg hos virksomheden sammen med Simon Bøtkjær Nielsen (K), der er kandidat til kommunalvalget i Høje-Taastrup Kommune til november.

Nordic Harvest står med lidt af en kamp for at blive anerkendt til at få støtte fra både Danmark og EU til at videreføre det grønne projekt.

Derfor gav det mening, at Pernille Weiss var med, da det ofte er fra Bruxelles, at beslutninger om landbrugsstøtte, økologimærkning og offentlig støtte bliver truffet.

Den mulighed tog den 21-årige kommunalvagskandidat til sig og tog på virksomhedsbesøg med EU-parlamentarikeren.

- Som ung kandidat er det helt naturligt, at klimakrisen er et af de helt centrale punkter i min kampagne, da det er jo vores generation, som kommer til at stå med en stor regning om nogle år. Forhåbentligt er det i samarbejde med innovative virksomheder i de danske byer, at vi kan reducere den regning så meget som muligt så krisen bliver håndgribelig for vores generation, siger Simon Bøtkjær Nielsen.

Pernille Weiss var glad for invitationen til Nordic Harvest, hvor flere af hendes kollegaer tidligere har lagt vejen forbi, men det er en helt anden følelse selv at stå blandt de vertikale grøntsagsbede.

- For mig var det en unik oplevelse, fordi vertikalt landbrug kan være en af de nye og supplerende veje til at gro nok og sund plantebaserede fødevarer til verden behov - uden at belaste naturen og fjerne livsvigtig skov. Det er jo fantastisk når Simon og de unge i politik kan vise en noget, man ikke har set før, og som kan være et vigtigt knudepunkt mellem kommunal og europæisk erhvervs- og klimapolitik, siger Pernille Weiss.