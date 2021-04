Beslutningen om en mulig flytning af Charlottenlund Travbane til Høje-Taastrup er blevet udskudt. Foto: Lars Skov

Beslutning om travbanes fremtid er udskudt

Taastrup - 08. april 2021 kl. 19:23 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

De nysgerrige må vente lidt endnu med at finde ud af, om den historiske travbane Lunden i Charlottenlund kan være på vej til Høje-Taastrup.

Den mulighed er ellers blevet luftet af bestyrelsen bag Det Danske Travselskab, der ejer og driver travbanen, og selskabets medlemmer skulle have stemt om travbanens fremtid på en generalforsamling den 29. marts 2021. Men med så meget andet kom corona i vejen, og generalforsamlingen er blevet udskudt på ubestemt tid.

Dermed er beslutningen om en mulig flytning af Charlottenlund Travbane til det regionale fritidsområde ved Bondehøjvej i Høje Taastrup også udsat.

Bestyrelsen har ellers været i dialog med Høje-Taastrup Kommune om mulighederne for en flytning af den historiske bane, men det er fortsat også muligt, at medlemmerne beslutter at bevare banen i Charlottenlund og forsøge at udvikle den der.

I runde tal forventer bestyrelsesformand Michael Juul Nielsen, at et salg af grunden i Charlottenlund vil kunne indbringe omkring 900 millioner kroner, mens han skønner, at en ny travbane i Høje- Taastrup vil koste omkring 350 millioner kroner.

- Så det er den store friværdi, der gør det spændende. Det vil betyde, at vi kan investere penge i sporten. Man har snakket om en flytning mange gange, men hver gang har man vendt tommelen ned. Men sporten er presset økonomisk, og hvis vi ikke får øget præmieniveauet, så bliver der færre heste, og så er det en nedadgående spiral, sagde Michael Juul Nielsen til DAGBLADET Roskilde i slutningen af februar.

Travselskabet ejer også travbanen ved Skovbo i Køge Kommune. Hvis flytningen til Høje-Taastrup sker, vil Skovbo-banen blive lagt sammen med banen i Høje-Taastrup, oplyser bestyrelsesformanden.

Borgmester Michael Ziegler (K) bekræfter, at der har været holdt nogle indledende møder med travbanen, men at der ikke er taget politiske beslutninger om muligheden for en travbane i Høje-Taastrup, og at der således heller ikke er indgået nogle aftaler.