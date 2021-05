Se billedserie Belægningen på broen over Roskildevej ved Baldersbrønde er begyndt at skalle af og skal repareres. Foto: Kim Rasmussen

Belægningen skaller: Bro skal repareres

Taastrup - 21. maj 2021 kl. 16:05 Af Stina Felby Egerup

Det begyndte egentlig med en sag om, at der nu langt om længe skulle etableres ramper til cykler og måske også barnevogne på broen over Roskildevej ved Baldersbrønde.

Men i forbindelse med undersøgelsen af broen har det nu vist sig, at de skridsikre belægning på broen er begyndt at skalle af i store pletter. Broen er stadig sikker at bruge, men belægningen skal repareres - og det kan blive en dyr affære.

På broen er der påført en skridsikker belægning med små granitskærver, men det er den, der er begyndt at skalle af.

Garanti dækker ikke Administrationen har drøftet problemstillingen med det firma, der gennemfører almindelige driftsopgaver på de kommunale vejbygværker. Firmaets umiddelbare udmelding er, at en egentlig istandsættelse, hvor alle skridsikre belægninger udskiftes, kan koste op mod en million kroner. Det er et meget stort beløb, og derfor må hele problematikken underkastes yderligere undersøgelser, lyder det fra administrationen.

Broen er opført i 2008 med en forventet levetid på mange årtier. Det er administrationens umiddelbare vurdering, at der er sket en udførelsesfejl, da broen blev påført den skridsikre belægning. Men den femårige garantiperiode er udløbet, og der er derfor ikke mulighed for at kræve udbedring fra firmaet, der opførte broen. Firmaet er dog bredt anerkendt for høj kvalitet i arbejdet, og Driftsbyen er gået i dialog med firmaet for at få rådgivning om udbedring.

Selvom garantiperiode for længst er udløbet, er de konstaterede skader ikke, hvad man kan forvente på en så relativ ny bro. Det er derfor Driftsbyens forventning, at firmaet, der byggede broen, vil være velvillig til at yde rådgivning og muligvis et godt tilbud for istandsættelse.

Der er under alle omstændigheder brug for, at der gennemføres et større reparationsarbejde eller en egentlig istandsættelse af broen.

Administrationen vil derfor undersøge, om de forskellige rampetyper bør udføres før, under eller efter reparationsarbejdet, og hvad de forskellige rampetyper vil koste.