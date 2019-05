Socialdemokraterne frygter, at man komme til at bygge det kommende børne- og kulturhus i Taastrupgaard for stort, fordi en ny prognose siger, at der ikke vil være børn nok til at fylde skolen.

Send til din ven. X Artiklen: Bekymring: Bygges ny skole for stor? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bekymring: Bygges ny skole for stor?

Taastrup - 29. maj 2019 kl. 09:42 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Planerne om at opføre et nyt børne- og kulturhus i boligområdet Taastrupgaard blev et varmt debatemne på seneste byrådsmøde i øje-Taastrup Kommune.

Socialdemokraterne rejste nemlig et rødt flag og luftede en bekymring for, at man var ved at forbygge sig og lave det for stort. Partiet fortalte, at man netop var blevet præsenteret for en prognose, der siger, at der er i 2030 kun vil være børn nok to spor på hele Ole Rømer-Skolen, der består af den tidligere Selsmoseskolen og Gadehaveskolen.

- Så lad os gøre os klare overvejelser om, hvad der helt præcist skal til, så vi ikke bygger en skole, der er tre gange så stor, som der er behov for, sagde Peter Faarbæk (S) på mødet.

Borgmester Michael Ziegler (K) erkender, at elevgrundlaget vil blive tyndt i nogle år, men at det kan ses som en mulighed.

- Prognosen er lavet ud fra det nuværende billede med et Taastrupgaard, der bare har mistet nogle boliger. Men det er jo netop det billede, vi ikke skal låse os fast på. Med planen får vi et forandret Taastrupgaard og en anden bosætning, og det er det billede, vi skal tro på og arbejde med. Vi har lagt en plan, som vi tror på, og så må vi også investere i den, forklarer han og tilføjer, at børne- og kulturhuset jo også er en del af den aftale, man har lavet med beboerne i Taastrupgaard.

- Vi har bedt dem om at acceptere, at der skal rives en masse boliger ned, men at vi til gengæld vil investere i området og bygge et nyt børne- og kulturhus. Så kan vi ikke bare bakke ud af den aftale, siger han.

Michael Ziegler medgiver dog, at man måske i fremtiden må se på skoledistrikterne igen, da prognosen også viser, at der kommer til at være mange børn på Torstorp Skole i fremtiden.