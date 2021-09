Støj fra motorveje er et stort problem, men nu kan ny metode for at bekæmpe støjen være på vej, og Høje-Taastrup Kommune går nu i gang med at undersøge muligheden. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Bekæmpelse af trafikstøj: Skal motorvejen lukkes ind?

Taastrup - 07. september 2021 kl. 19:01 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

- Det er vanvittigt spændende. Sådan lyder den umiddelbare kommentar fra Lars Prier (DF), formand for teknisk udvalg i Høje-Taastrup Kommune.

Det han kommenterer på, er en mulig ny måde at bekæmpe motorvejsstøj på.

Høje-Taastrup Kommune har med baggrund i et foreløbigt projekt i Hvidovre kontaktet arkitekt Mads Lützen, der i samarbejde med andre abejder med udvikling af en løsning for reduktion af støj fra motorveje, som bygger på en økonomisk og miljømæssig bæredygtig tilgang.

Helt konkret er tanken, at der er tale om en konstruktion, hvor vejen bliver »lukket ind«, og derved reduceres støjen fra motorvejen meget markant eller fuldkommen. Konstruktionen er under udvikling, hvor en række forhold skal afklares. Det drejer sig blandt andet om dialog med Vejdirektoratet, ventilation, økonomi mv. Det forventes, at de fleste af disse forhold vil være afklaret inden udgangen af 2021.

Spændende for mange Ovenpå konstruktionen er planen så, at der etableres solceller, som kan producere energi, og dermed er tanken, at økonomien i sådan et projekt vil gå i nul eller måske endda i plus.

- Hvis det her kommer i gang, så er det spændende ikke kun for borgerne i Høje-Taastrup, men for alle byer, der har store motorveje igennem. Måske kan det skabe et overskud, men kan det bare gå i nul, vil det være super, siger Lars Prier.

Med flere motorveje, der skaber støj hos beboerne i Høje-Taastrup Kommune, er der et stort arbejde i gang med at bekæmpe støjen, og måske kan en indkapsling med solceller på taget være løsningen nogle steder.

- Nu har vi i hvert fald meldt os på, at vi gerne vil have, at der bliver arbejdet videre med det, siger Lars Prier.

Planen er, at der bliver fremlagt en politisk sag, når der er større klarhed over den mulige økonomi og de udestående problemstillinger er afklaret.

En af de motorvejsstrækninger, hvor naboerne er støjplagede er blandt andet i Fløng.