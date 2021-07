Se billedserie Med beboernes ja til den store plan for Blåkildegård, vil boligerne blive revet ned, hvorefter der vil blive bygget nye. Foto: KAB

Beboere stemmer ja: Boligområde skal rives ned

Taastrup - 01. juli 2021 kl. 15:36 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Et stort flertal af beboerne i Blåkildegård har stemt ja til en kæmpe udviklingsplan for boligområdet i Taastrup. Planen medfører, at alle de almene boliger nedrives for derefter at blive genopført som nye bygninger.

Hele 88 procent af beboerne har stemt om planen, og heraf har 85 procent stemt ja til den store plan, mens 15 stemte nej.

I KAB, der administrerer Boligselskabet AKB, Taastrup, er administrerende direktør Jens Elmelund yderst tilfreds med forløbet:

- Det har taget lang tid at finde den bedste løsning i Blåkildegård, og alles tålmodighed er blevet sat på prøve. Vi har desværre konstateret, at de gamle bygninger er for dyre at renovere, og løsningen med at nedrive boligerne er derfor den optimale. Det er alle parter omkring Blåkildegård heldigvis enige om, og vores opgave har været at skaffe den ekstra finansiering, som er nødvendig for at gennemføre projektet som et såkaldt 'nedbygningsprojekt', siger Jens Elmelund.

- Da alle 405 almene boliger i Blåkildegård genopføres, er der boliger til alle nuværende beboere. Vi er særdeles tilfredse med, at der ikke bliver nødvendigt at nedlægge boliger for at få kabalen til at gå op, tilføjer han.

Nye, private boliger På plads er også en pensionskasse, der skyder et større millionbeløb i området ved at opføre over 100 private udlejningsboliger. Med en samlet investering på 1,3 milliarder kroner bliver der tale om et stort projekt, som i omfang kan sammenlignes med omdannelsen af Gadehavegård og Taastrupgaard.

Det var da også et enigt byråd i Høje-Taastrup, som i sidste uge gav deres politiske ja til planen.

Derfor glæder beboernes afstemning også borgmester Michael Ziegler (K).

- Jeg er superglad for den store opbakning til planerne fra beboernes side. 85 procent er et overvældende flertal, der lige som mig kan se perspektiverne i at rive ned for i princippet at begynde helt forfra i bestræbelserne på, at skabe fremtidens boligområde. Det har været en lang proces, men tålmodigheden betaler sig, er jeg sikker på, siger borgmesteren.

Dele af planen skal have en endelig godkendelse af Landsbyggefonden og boligministeriet, men her har der været en god dialog, oplyser borgmesteren, som derfor forventer en godkendelse.

Projektet forventes at kunne starte i 2023 og opdeles i etaper. I alt vil nedbygningen stå på mellem 36 og 48 måneder.

