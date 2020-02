Beboere på plejecenter får en »Karls Special«

Cyklen har fået navnet »Karl Special« efter ejeren, og fordi fire af hans brødre - Helge, Erling, Preben og Bent - tidligere har arbejdet i over 40 år på Carlsberg. Carlsberg har derfor altid fyldt meget i familien - og fylder stadig, selv om brødrene er gået bort. Selv har Karl Nielsen tidligere arbejdet i Irma i over 40 år.

- Karl har altid været meget aktiv og udadvendt, og han elsker at cykle, men en blodprop for halvandet år siden gjorde, at han nu sidder i kørestol. Han har ingen børn, så han ville gerne bruge nogle af sine pengene på sig selv, og en cykel som denne kan give ham masser af gode oplevelser. Jeg ved, at Karl glæder sig rigtig meget til, at han skal ud at cykle med Torben - hans besøgsven, siger Anne Hvidberg, der er svigerinde til Karl Nielsen.