Beboere føler sig chikaneret af udlejer: Hæver husleje og indfører betaling for parkering

Taastrup - 03. juli 2021

Beboerne i lejlighedsbebyggelsen på Parkvej fra nummer 7-15 føler sig chikaneret af deres udlejer, der ejer ejendommen.

Virksomheden, der ejer ejendommen hedder DK1 Ejendomme, og ifølge Beboerrepræsentationen Taastrup Park, der repræsenterer lejerne i ejendommen, er udlejerens eneste motiv at tjene penge.

- Siden den nuværende ejer overtog ejendommen i 2015, har det været et helvede at bo her, og vi føler, at udlejer tænker kun på, hvordan han skal presse penge ud af lejerne, siger Per Tjørnlund, talsmand for Beboerrepræsentationen Taastrup Park.

Ifølge beboerne har udlejeren for nylig indført betaling på 395 kroner om måneden for parkering, selvom det har været gratis siden ejendommen blev opført, og udlejeren skruet på udgifterne til vaskeriet, ligesom vedligeholdelsen af de grønne områder bliver ikke udført efter aftale.

Disse sager er indbragt til Huslejenævnet i Høje-Taastrup Kommune, som netop har afgjort dem til udlejers fordel.

Det er beboerne ikke tilfredse med.

- Jeg synes ikke, at de er behandlet ordentligt, og vi overvejer kraftigt at anke sagerne, siger Per Tjørnlund.

Men det er ikke det eneste. For ifølge Beboerrepræsentationen bliver huslejen også hævet betragteligt, når nye beboere flytter ind.

- Vi oplever, at når lejligheder genudlejes, stiger huslejen op til 90 procent, uden at udlejer har foretaget nogen som helst forbedringsarbejder, siger Per Tjørnlund.

Ejendommen blev solgt til nuværende ejer DK1 Ejendomme i 2015. Før det fungerede det godt at bo i bebyggelsen, fortæller Per Tjørnlund. Foto: Anders Ole Olsen

Et helt konkret eksempel er lejemålet på Parkvej 11, 1. tv. I november 2017 flyttede en beboer ud. Vedkommende betalte cirka 52.000 kroner årligt for 94 m2.

En ny lejer flyttede ind, og nu var huslejen steget til 120.000 kroner årligt, fordi der ifølge udlejeren og lejekontrakten var udført »gennemgribende renovering af bl.a. bad/wc, nyt køkken, nyt el-ledningsoverførsel, nyt gulve mm.«, som der står i lejekontrakten.

- Jeg var selv inde i lejligheden og se det, og fraflytteren tog billeder af lejligheden, inden han flyttede. Det er direkte usandt, at alt det er skiftet. Køkkenet var 15 år gammelt, og badet var ikke moderniseret, siger Per Tjørnlund, der er uddannet murer og byggetekniker og blandt andet har været ejendomsinspektør, så han har kendskab til boliger.

Indbragt til huslejenævn Sagen om huslejens størrelse blev indbragt til Huslejenævnet i Høje-Taastrup Kommune i januar 2019, men efter lang sagsbehandling og dokumentation, der skulle fremskaffes, fandt nævnet udlejers påstand om, at sagen er forældet rigtig, og derfor tog huslejenævnet ikke stilling til om størrelsen på huslejen var korrekt.

Udlejer taber retssag Der er også faldet dom i en sag i boligretten ved Retten i Glostrup, hvor udlejer har stævnet samtlige 30 lejere i bebyggelsen. Udlejer accepterede ikke en afgørelse fra huslejenævnet fra 2019 i en sag om, at der ifølge lovgivningen skal sættes penge af til en vedligeholdelseskonto.

I henhold til Boligreguleringsloven skal der afsættes penge til udvendig vedligeholdelse på en konto i Grundejernes Investeringsfond, §18 og §18b i loven.

Beboerne i ejendommen betaler ifølge Per Tjørnlund årligt omkring 370.000 kroner ind på vedligeholdelseskontoen. Når udlejer har udført et stykke arbejde, bliver beløbet modregnet i det opsparede beløb.

I den pågældende sag kunne udlejeren ikke dokumentere udgifter til vedligeholdelse på knap 106.000 kroner i første halvår af 2015.

Regnskabet for udgifterne skal fremlægges til lejerne, så de kan se, hvordan deres penge bruges, og det kunne altså ikke dokumenteres.

Det afgjorde både huslejenævnet og Retten i Glostrup, og nu er sagen anket til landsretten, som skal behandle den.

Chikaneres beboerne? For lejerne betyder det, at de 106.000 kroner fortsat står på vedligeholdelseskontoen og kan bruges på vedligeholdelse, mens udlejeren blev pålagt at betale sagens omkostninger på 37.500 kroner. Lejerne er dermed frifundet.

Udlejer har anket sagen til landsretten, som skal behandle den.

Det har altid været gratis for beboere parkere ved ejendommen. For nylig indførte udlejer dog parkeringsafgift på 395 kroner om måneden. Foto: Anders Ole Olsen

Denne sag er blot endnu et eksempel på, at udlejeren ifølge beboerne ikke følger de gældende regler, og i øjeblikket er der 5-6 verserende sager i huslejenævnet og ved boligretten.

- Det har altid fungeret godt med andre udlejere før 2015. Vi føler, at udlejeren forsøger at chikanere beboerne ud, så han kan tjene flere penge ved at få nye lejere ind, der ikke forstår sproget og dermed den danske lovgivning, for så er der færre til at konfrontere ham med det, han gør og ikke gør, siger Per Tjørnlund, der har boet i bebyggelsen siden 2000.

Grunden til, at beboerne vil ud med deres historie, er, at de ønsker at oplyse om, hvad der foregår i nogle private udlejningsejendomme.

- Vi ønsker at gøre opmærksom på, at private udlejere ikke altid handler i god tro og giver store problemer for lejerne. Selv de mindste sager, som bliver indbragt for huslejenævnet, tager flere år at få afgjort, og det er til stor gene for beboerne, siger Per Tjørnlund.

Har ingen kommentarer Det er virksomheden DK1 Ejendomme, der ejer bebyggelsen. Her er Musa Dogan Kaplan direktør. Han afviser alle anklager og ønsker at have sin forretning i fred.

- Jeg har ikke rigtig nogen kommentarer. Jeg har rent mel i posen, og hvis beboerrepræsentationen mener, at vi bryder nogle regler, anbefaler jeg, at man går til de forskellige retsinstanser, der er. Det har de gjort længe, og det kan de fortsætte med. Andre kommentarer har jeg ikke, siger Musa Dogan Kaplan.

Den forklaring giver Per Tjørnlund dog ikke noget for.

- Det er netop det, der er problemet, at han mener, at han har rent mel i posen. Enten ved han ikke bedre omkring administration af ejendomme, og det er en ærlig sag, man er jo ikke forpligtet udover sine evner, eller også handler han bevidst med onde bagtanker. Vi fatter bare ikke, hvad hans formål er, lyder det fra Per Tjørnlund.