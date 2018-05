Banko på Borgerskolen

Arrangøren bag arrangementet er foreningen »Borgerskolens Venner«, som er en forældredrevet forening, som støtter driften af Borgerskolens kantine. Skolens bestyrelse har stiftet denne forening for at sikre kantinens fortsatte drift, samt at støtte op om elevernes trivsel, udvikling og læring. Man mente det ville være et stort tab for både forældre og børn ikke længere at kunne variere og supplere madpakken med et sundt og nærende måltid fra kantinen. Derfor er foreningen i fuld gang med at rejse kapital til bevarelse af kantinen.