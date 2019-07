Se billedserie Her er det billeder fra Balletkompagniets diplomoverrækkelse i juni. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Balletskole for alle er klar til ny sæson Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Balletskole for alle er klar til ny sæson

Taastrup - 07. juli 2019 kl. 14:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Copenhagen Designer Outlet i City 2 holder balletskolen Balletkompagniet til. Siden april 2013 har børn og voksne øvet sig på de kringlede trin fast hver uge i Balletkompagniets studie, og efter sommerferien går endnu en sæson i gang.

Tilmeldingen er netop åbnet for sæsonen, der varer fra den 5. august 2019 til 21. juni 2020.

Balletskolens motto er, at ballet er for alle, og af samme årsag er der begynder-ballethold på programmet for alle aldersgrupper fra to år.

Men i takt med, at eleverne er blevet ældre og har holdt fast i balletten, er de blevet utroligt dygtige, og balletskolen tilbyder nu talenthold fra alderen 6-17 år.

Helle Keis er leder af Balletkompagniet. Det var ikke hendes ønske at lave en balletskole, der kun henvendte sig til de dygtigste elever.

- Det var ikke min ambition til at starte med, at balletskolen skulle være for eliten, men i og med at interessen for balletten holdt ved, opstod det nærmest af sig selv, siger hun.

Nu gør balletskolen meget for de talentfulde dansere, der har mulighed for at træne op til fire gange om ugen. Nogle af de mest talentfulde elever fik sidste år også mulighed for selv at undervise nogle hold, og balletskolen har ligeledes flere elever i oplæring, som fungerer som hjælpetrænere på balletskolens yngste hold.

De ældste af de dygtigste elever har også mulighed for at blive optaget i Juniorkompagniet, som er balletskolens forestillingsgruppe for de ambitiøse unge dansere. Balletkompagniet har gennem årene fået optaget mange elever på Det Kongelige Teaters Balletskole.

Læs mere på www.balletkompagniet.dk