Bager med onkelhumor

- Vi elsker simpelthen at udsætte kunderne for vores onkelhumor. Det giver et sjovt indspark til hverdagen, også selvom vi ikke altid får et stort grin tilbage, fordi folk lige skal fordøje den først, siger Jan Jørgensen, konditoransvarlig hos KonditorBager i Taastrup.

- Der er ingen tvivl om, at alle dage, der giver positiv opmærksomhed til bageren giver øget salg. Det ser vi med Brunsvigerens Dag og også med Bagerens Fødselsdag, hvor man i dag har gode muligheder for at bruge de sociale medier til at 'fejre' sin fødselsdag med alt fra særlige tilbud til bare en sjov fødselsdagssang. Det er alt sammen med til at give et øget fokus på bagerens produkter, og hvem vil ikke gerne fejre en fødselsdag med en kage?", siger Anders Grabow, kommunikationsansvarlig hos Bager- og Konditormestre i Danmark.