Caroline Fischer Rigelsen fra Hedehusene er med i årets udgave af Den Store Bagedyst. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Bagedyst har lært Caroline meget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bagedyst har lært Caroline meget

Taastrup - 17. oktober 2020 kl. 07:16 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen

I aften er det tredje gang, at man kan se Caroline Fischer Rigelsen være med i dette års udgave af Den Store Bagedyst på DR1.

Den 19-årige bageentusiast fra Hedehusene er årets yngste deltager i bageprogrammet, hvor 10 personer dyster mod hinanden om at vinde, og undervejs er oppe i både kendte og for dem ukendte discipliner inden for bageverdenen.

Caroline Fischer Rigelsen har således blandt andet stiftet bekendskab med kagen medalje i løbet af programmet, og lavet sin egen version med græsk tema.

Hun har i de to første programmer også lavet en idolkage med udgangspunkt i sit yndlingsband The MInds Of 99. Og den aften det pågældende afsnit blev sendt, blev bandet overøst med sms'er fra deres fans, som så Bagedysten. Det fortalte ét af bandets medlemmer, da Caroline Fischer Rigelsen efterfølgende var tilskuer til et podcast-arrangement med bandet.

I det hele taget har deltagelsen i Den Store Bagedyst givet hende mange oplevelser, aha-oplevelser og lært hende en del.

- Jeg har udviklet mig så meget undervejs. Jeg har været så meget inde i den kage, der skulle laves nu og her, at resten har jeg måtte tage fra gang til gang mellem programmerne. Det er klart det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet. Alligevel er jeg blevet overrasket over, hvor hurtigt jeg har lært nye teknikker løbende, fortæller hun.

Programmet er optaget på forhånd, så interesserede må vente med at finde ud af, hvor længe Caroline fra Hedehusene er med. Men man kan følge med i aften kl. 20 på DR1 eller finde programmet på dr.dk/drtv