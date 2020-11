Caroline Fischer Rigelsen fra Hedehusene er nået til semifinalen i Den Store Bagedyst. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Bagedyst-Caroline er nået til semifinalen som yngste deltager

Taastrup - 21. november 2020 kl. 00:01 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Det populære tv-program Den Store Bagedyst, der løber over tv-skærmen hver lørdag er gået ind i den afgørende fase.

På lørdag finder semifinalen sted, og her er der deltagelse af 20-årige Caroline Fischer Rigelsen fra Hedehusene, som er blandt de sidste fire deltagere.

I sidste program var der fokus på Frankrig, og her lykkedes det Caroline Fischer Rigelsen at komme videre til semifinalen.

Hun har tidligere fortalt, at hun godt kan lide, at der netop er forskellige rammer, som deltagerne skal holde sig inden for.

- Det fede i Bagedysten er, at der er rammer. Den første kage var ikke bare en cupcake, men en personlig cupcake, vi blev bedt om at lave, og så begynder jeg at tænke inden for rammen selvportræt. Jeg finder billeder på sociale medier, og så finder jeg på smagene, og så hvordan snittet skal se ud - for det må gerne stå skarpt, når man skærer kagen ud, har hun tidligere fortalt.

Og så har hun været glad for den feedback, hun har fået under optagelserne.

- Jeg synes, det har været mega fedt at få feedback. Jeg har langt hen ad vejen vidst, hvad der ville komme af ord. Men jeg er også blevet overrasket og tænkt: Nå, den detalje havde jeg ikke lige tænkt over. Dommerne er også helt vildt gode til at være konstruktive og pointere, at det måske var det eller det, der gik galt undervejs, så vi har allesammen lært noget. Der har været flere aha-oplevelser, sagde hun tidligere.

Undervejs er den kageglade Hedehusene-borger blevet kåret som ugens mesterbager, og det er endda, selvom hun er den yngste deltager i år.

Man kan følge Caroline Fischer Rigelsen i semifinale-afsnittet i Den Store Bagedyst på DR 1 på lørdag den 21. november klokken 20.00.

