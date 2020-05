Bæredygtige boliger på vej til ny bydel

Ejendomsudvikleren Calum investerede for to år siden i to byggefelter i Nærheden og har siden udviklet et projekt med i alt 139 bæredygtige lejeboliger fordelt på 117 lejligheder på 52-89 kvm og 22 rækkehuse på ca. 100 kvm.

Calum har nu solgt projektet til investoren NREP, men skal fortsat selv stå for opførelsen af boligerne, som begynder her i foråret.

- Vores fokus i alle vores projekter er kvalitet i arkitekturen og materialerne, og de fremtidige beboere i Nærheden vil få smukke, lyse boliger i tårnhøj kvalitet med mulighed for altan og for at komme ud i naturen - uden at være afskåret fra byen. Denne dualitet gør stedet til en stor oplevelse, siger Jakob Axel Nielsen administrerende direktør for Calum.