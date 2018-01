Se billedserie Magnus Warming Petersen har brugt en dag af sine juleferie på at spille badminton i Taastrup. Foto: Johan Monggaard

Badmintonspillere slog løs i Taastrup

Taastrup - 01. januar 2018 kl. 20:13 Af Johan Monggaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var fyldt godt op i Taastrup Idrætscenter mellem jul og nytår. For i dagene mellem julen og nytåret indtog 800 børn og unge fra rundt om i landet Taastrup Idrætscenter for at deltage i DGI's Nytårsstævne, der er Sjællands største af sin slags.

15-årige Magnus Warming Petersen, der til daglig spiller i Hvidovre, er en af de mange badmintonspillere, der tog vejen forbi Taastrup Idrætscenter, og for ham var det en god måde at bruge dagene inden nytår på at komme ud at spille noget badminton.

- Det her et af de større stævner, jeg har deltaget i, og det er sjovt at komme i kamp og prøve alt det af, man har trænet i klubben med slag og benarbejde. Det også for hyggens skyld, jeg deltager, for her kan jeg også være sammen med mine venner, fortæller Magnus Warming Petersen, der vandt sine to første singlekampe i Taastrup, inden han blev slået ud af singleturneringen i tredjekamp. Her efter stod den på double-turnering sammen med makkeren Tobias.

Sej verdensmester

Gennem tiderne har Danmark fostret mange store badmintonstjerner. Tidens hotteste danske spiller er verdensmesteren Victor Axelsen, og verdensmesteren er et af forbillederne for Magnus Warming Petersen, men det er dog ikke fordi, at den 15-årige badminton spiller har planer om at gå i Victor Axelsens fodspor.

- Det at blive god til noget, og spille så godt jeg kan, er det vigtigste for mig, men Victor Axelsen er da rimelig sej, siger Magnus Warming Petersen med beundring i stemmen.

Frivillig familie

For at få et stævne med i alt 800 deltagere til at glide, så er der behov for frivillige. Og ved et af de frivillige-borde i Taastrup Idrætscenter sidder Susanne Hansen og Sandra Hansen og sørger for at få noteret sejre og nederlag. Ligesom de får sat kampe i gang. Som mor og datter er de to kvinder vant til hinandens selskab, og de har set flere haller rundt om i landet end de fleste.

- Jeg startede som frivillig, da jeg havde tre børn, der spillede badminton, og så kunne jeg lige så godt bruge tiden fornuftigt ude i hallen i stedet for bare at sidde og se på mine børn, fortæller Susanne Hansen om sin start som frivillig ved badmintonstævner, og det frivillige arbejde ville svært at undvære for badmintonspillerne og de 1500 kampe, der bliver afviklet mellem jul og nytår i Taastrup Idrætscenter.

- Vi sidder og sørger for at kampene kommer i gang, og børnene er klar. For vi har ikke tid til, at der går lang tid mellem kampene. Det handler om at få stævnet til at glide, siger Susanne Hansen, der er frivillig gennem alle dagene, mens datteren Sandra brugen halvanden dag i Taastrup. For Susanne Hansen og hendes datter og resten af familien, så er det blevet en tradition, at mor og datter sidder i en hal mellem jul og nytår.

- Hjemme i vores familie er bare vant til, at vi mellem jul og nytår sidder i en hal. Det gør vi så og så mange andre weekender i løbet året, lyder fra Susanne Hansen, der bliver suppleret af sin datter.

- Vi har stort set alle haller på Sjælland og i Jylland, siger Sandra Hansen.

Lyst og fight

Idrætskonsulent hos DGI Midt- og Vestsjælland Mathias Teglbjærg var med alle dagene i løbet af turneringen, der gennem årene har vokset sig større og større. Og dagene mellem jul og nytår er et godt tidspunkt at lægge en turnering på.

- Vi fandt ud af for en del år siden, at der er et marked mellem jul og nytår, hvor folk alligevel holder jule ferie, og tiden skal gå med et eller andet. Og der var ikke så mange turneringer mellem jul og nytår, så vi tænkte, at vi ville prøve at holde en turnering, hvor vi samlede så mange, vi nu kunne, og så er det bare blevet større og større. Det hænger sammen med, at vi er gode til at lægge nogle gode programmer. Vi har alle rækker samlet på et sted, og det er attraktivt. Og så ligger Taastrup ret godt - både fra nord, vest og syd, forklarer Mathias Teglbjærg, der ikke lægger skjul på sin begejstring over, at et kæmpe antal børn og unge gider bruge flere timer på at spille badminton i deres juleferie.

- Jeg nyder at se den entusiasme, lyst og fight for at nå nogle gode placeringer, som der er fra spillerne. Det er livsbekræftende, at se de seks-ni årige prøve at få bolden over nettet og ikke være særlig gode til det, men stadigvæk har de det rigtig sjovt.