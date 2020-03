Politiet hører gerne fra vidner, der har set noget i forbindelse med et tyveri fra en bil på Charlotteager i Hedehusene.

Autostole stjålet fra bil

Vestegnens Politi har modtaget en anmeldelse om et tyveri fra en Fiat Panda personbil, som er sket mellem fredag den 13. marts kl. 21.00 og lørdag den 14. marts kl. 15.48 på Charlotteager i Hedehusene.

Undgå tyveri fra bilen

Politiet har blandt andet følgende gode råd for at mindske risikoen for indbrud i bilen: