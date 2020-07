Auto IT i Høje-Taastrup har vundet et stort udbud, som betyder, at den lokale virksomhed nu vil oprette en helt ny afdeling. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Auto IT vinder stort udbud: Skal bedømme bilpriser for staten

Taastrup - 10. juli 2020 kl. 12:12

På kontoret på Skagensgade i Høje Taastrup har der den seneste været lidt stille, ligesom så mange andre steder i Danmark. Coronavirussen har tvunget medarbejderne hos Auto IT hjem, men der er stadig stolthed og glæde i firmaet - IT-virksomheden har nemlig vundet en stor og vigtig ordre hos Motorstyrelsen til et to-cifret millionbeløb.

Auto IT skal levere en softwareløsning til semiautomatisk værdifastsættelse af biler.

Styrelsen har brug for et værktøj, der automatisk kan finde værdien af brugte biler, til brug for afgiftsberegning. Det kan for eksempel være biler som eksporteres og importeres.

Lang erfaring Auto IT blev valgt for sin tætte tilknytning til autobranchen, og for sin lange erfaring med at lande komplicerede IT-løsninger og erfaring med at udvikle kunstig intelligens.

Som udgangspunkt bruges bilens stelnummer eller registreringsnummeret, da det er unikt. Med det i hånden kan man indhente fabriksmonteret udstyr, som jo har indflydelse på markedsprisen. Det kombineres med lignende biler til salg, hvor der bruges data fra de største bilportaler, biltorvet.dk og Bilbasen.dk, der igen kombineres med køretøjsdata fra DMR og Auto IT's eget omfattende modelkatalog.

Øvelsen er ikke ny for Auto IT, da man allerede har en brugtbilsberegner på biltorvet.dk og en såkaldt L4-beregner, der kan regne den lovpligtige markedspris ud for leje- og leasingbiler indenfor fire måneder.

Det nye værktøj bliver dog langt mere omfattende og præcisionen på vurderingen hjælpes på vej med avanceret såkaldt machine learning, som man også kalder kunstig intelligens, hvor vurderingsmaskinen hele tiden bliver bedre til sit arbejde.

Opretter ny afdeling Det nye system forventes testklart allerede i april og del to, som inkluderer usikkerhedsvurderinger kommer i oktober. Normalt kan store IT-projekter som dette ikke laves på kun én måned, og slet ikke midt i en Corona-virustid, men Auto IT har været i sving med et team i flere måneder. Inden dette har firmaet længe haft en afdeling i gang med at udvikle kunstig intelligens.

- Uanset om vi vandt eller ej, ville vi lave værktøjet til bilforhandlere, så derfor gik vi all in, forklarer Claus Nyboe, direktør for Auto IT.

Ordren betyder, at Auto IT nu opretter en ny afdeling dedikeret til projektet og de fremtidige opgaver for Motorstyrelsen, da ordren rækker mindst syv år frem.