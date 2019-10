Se billedserie Udviklingskonsulent Anne Mie Soelberg og pædagogisk it-konsulent Hanne Støy har arbejdet med og testet Aula siden nytår, og de glæder sig til, at systemet for alvor rulles ud i Høje-Taastrup Kommune. De mener nemlig, at systemet vil opleves som en stor forbedring hos ikke mindst forældrene. Foto: Kenn Thomsen

Aula rulles ud: Det har krævet en stor forberedelse

Taastrup - 25. oktober 2019 kl. 15:18 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kræver en grundig forberedelse, hvis det nye it-system Aula skal blive en succes.

Sådan lød det i Høje-Taastrup Kommune, som har været en af de fire testkommuner, der siden nytår har afprøvet systemet, som skal overtage rollen som kommunikationsplatform mellem forældre og skolen, sfo og på sigt også daginstitutionerne.

For når man skal udrulle et helt nyt it-system, handler det ikke bare om systemet, men i høj grad også om, hvordan man bruger det.

En fælles strategi I Høje-Taastrup Kommune har man derfor lavet en decideret strategi for, hvordan man sikrer en succesfuld implementering af det nye system.

Hvad kan Aula? Aula vil blandt andet indeholde en opslagstavle med vigtige informationer, som bliver det første, brugeren ser.

Hertil er der muligheder for at sende beskeder til andre brugere, enten enkeltvis eller ved at oprette grupper.

Aula indeholder også kalendere med mulighed for at booke fx skole-hjem-samtaler og andre aftaler samt mulighed for at registrere i SFO eller dagtilbud, at barnet er kommet eller gået.

Herudover bliver Aula indgangen til oplysninger fra andre systemer, der har med eleven eller barnets hverdag at gøre - fx læringsplatformene i skolerne eller andre af kommunens løsninger.

- Vi vil gerne sikre, at vi alle gør det ens, så alle oplever en ensartet service. Hvis man for eksempel har børn på forskellige skoler, eller et barn i skole og ét i børnehave, så giver det forældrene et bedre overblik, at de ved, hvor de skal finde tingene. Men det kræver, at lærerne og medarbejderne også bruger systemet ensartet, og det er noget af det, vi vil sikre med anvendelsesstrategien, forklarer udviklingskonsulent Anne Mie Soelberg fra Høje-Taastrup Kommune.

For eksempel har lærerne på Torstorp Skole i Taastrup siden sommerferien brugt Aula til deres interne kommunikation for at øve sig, så de er helt klar, når forældrene også kommer på systemet, hvilket er sket i denne uge.

Derudover har en pædagogisk it-konsulent været med på samtlige forældremøder for at fortælle om systemet, ligesom der er planlagt forskellige dage, hvor forældrene efter opstarten af Aula kan komme på skolen og få hjælp til det nye system.

God start er afgørende For en god start kan være afgørende for, at det nye it-system bliver en succes.

- Der er mange gode muligheder i Aula, men det er klart, at de også skal bruges rigtigt for at virke optimalt. Hvis vi får en ensartet brug, så er jeg sikker på, at forældrene vil mærke en stor forskel, siger Hanne Støy, der er lærer og pædagogisk it-konsulent i Høje-Taastrup Kommune, og som har været projektleder på den lokale test af Aula.

Der har været stor fokus på brugervenligheden, så Aula er i store træk opbygget med fokus på den måde, forældrene bruger systemet. Det er blandt andet gjort med en nem og overskuelig app.



Hun er generelt ret begejstret for det nye system.

- En platform som Aula er bare en god idé, fordi parterne på den måde nemmere kan nå hinanden. Det sikrer også en mere ensartet service, lige meget hvor du har dit barn i skole eller daginstitution, siger hun.

Kommer alle med? Nogen har udtrykt bekymring for, at man kommer til at hægte nogen fra, hvis al kommunikation skal foregå digitalt, men det frygter Hanne Støy ikke.

- For det første gør vi med lanceringen af Aula meget ud af at holde introduktionsdage og oplæg, hvor vi fortæller forældrene om det nye system. Vi kommer til at have perioder, hvor forældrene kan komme på skolen og få hjælp, hvis de har behov for det, siger hun og forklarer, at alle skolerne i Høje-Taastrup Kommune har lavet individuelle planer for implementeringen af det nye system.

- Der er jo forskel på skolerne, og der kan være stor forskel på, hvordan vi bedst når forældrene. Men det er jo noget, medarbejderne på skolerne allerede er meget opmærksomme på, så det er en opgave, der bliver løftet lokalt, siger hun.