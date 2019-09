Se billedserie Astrid Krag (S), Social- og indenrigsminister, hilste på Daniel, som fortalte, han allerede kendte ministeren, da hun var SF'er. Han er også en del af KLAPjob-ordningen. Foto: Søren Schaadt Larsen

Astrid Krag fejrede KLAPjobberne

Taastrup: Balloner, kager, kaffe og en minister på besøg. Beskæftigelsesinitiativet KLAPjob fejrede 10-års jubilæum i Handicaporganisationernes Hus i Taastrup tirsdag eftermiddag, hvor social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) også kom forbi.

Udover jubilæet fejrede KLAPjob, at de på landsplan har fået 3263 kognitivt handicappede i job, hvilket ministeren benyttede lejligheden til at sige tak for:

- Det er trist for de mange, som gerne vil arbejde, at stå udenfor fællesskabet. Det handler om en meningsfuld hverdag; at kunne bidrage, sagde hun og takkede samtidig virksomhederne for at deltage i ordningen.

KLAPjob er en indsats under Landsforeningen LEV, som finder skånejob og fleksjob til eksempelvis udviklingshæmmede, autister, ADHD-ramte, med spasticitet, epilepsi, muskelsvind eller erhvervet hjerneskade, som har behov for støtte til at komme ind på arbejdsmarkedet.

- Et rummeligt arbejdsmarked er lig med et rummeligt samfund, som er i stand til at afmystificere de diagnoser, som få ved hvad betyder, forklarer Astrid Krag om vigtigheden af at få KLAPjobberne ud på arbejdsmarkedet. Astrid Krag fortalte, at hun kender til ordningen, fordi hun kender Daniel fra tidligere, og pegede ned i salen, hvor han svarede:

- Ja, det ver dengang, du var SF'er, sagde han drillende til stor morskab i den festklædte forsamling, og henviste til partiskiftet for et par år siden.

Formanden for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, brugte ligeledes anledningen til at takke, og forklare, hvordan det er vigtigt, at få en masse med handicap i job, samt hvor godt ordningen fungerer:

- I år har I alene fået 350 udviklingshæmmede i job, som de handicappede får meget ud af. Hvis man sammenligner med andre indsatser, så bliver mange straffet meget mere, for at få færre i arbejde, sagde han til forsamlingens store morskab.

KLAPjobberne kommer i job mange steder, blandt andet hos McDonalds, Matas og REMA 1000.