Argentinsk udvekslingstuderende vinder DM-bronze

Taastrup - 27. oktober 2019

Gennem den lokale afdeling af Rotary er argentinske Brenda Williams på udveksling i Taastrup. I en stribe artikler fortæller hun om sine oplevelser og opfattelser af byen og menneskerne i Danmark. Denne gang handler det om at vende tilbage efter sommerferien og gode oplevelser med karate:

August gav så meget igen. Syv måneder i Danmark er overstået, ferien er slut, og jeg er tilbage på Høje-Taastrup Gymnasium.

Den første skoledag i januar, da mit udvekslingsophold begyndte, gik jeg ind i klassen med rektor og med usikkerhed om, hvordan det ville blive.

Gymnasiet og alle klassekammeraterne spiller en vigtig rolle i, hvordan et udvekslingsophold går, fordi det er på skolen og sammen med klassekammeraterne, og også sammen med værtsfamilierne, man bruger det meste af tiden.

Nogle gange kan det være svært at blive integreret i en ny kultur og inkluderet på en ny skole. Der skal være en stor velvillighed fra begge sider. Min oplevelse har fra dag et været, at mine oplevelser med mine klassekammerater er noget af det bedste, jeg har oplevet i Danmark. Efter næsten tre måneders ferie, hvor vi ikke har set hinanden, tog de imod mig igen med åbne arme og kram.

Vandt karatemedalje Udover at være vendt tilbage til skolen, er jeg også begyndt til karate-træning igen. Jeg har prøvet forskellige steder, men jeg valgte »Bosatsu Dojo« i Ny Ellebjerg, hvor de tog imod mig og accepterede udfordringen med at dele deres træningssted med en udlænding.

Jeg er super glad og taknemmelig for mit danske »Dojo« (træningssted, red.) for at have integreret mig i deres træning. Jeg føler, at jeg forbedrer mig til alle træninger. De tror på mig, og her har jeg fået mulighed for at opnå mine mål, som ellers syntes langt væk.

Jeg har blandt andet deltaget i et »Kumite«-seminar med Joe Kellaway, der har vundet EM-medaljer i karate og er en del af det britiske karate-landshold.

I maj var jeg inviteret til at deltage i DM i karate i Holstebro. Det var en fantastisk oplevelse, og jeg nød at kæmpe mod de danske piger. Jeg deltog i fire kategorier. To i »kata«, som er bevægelsesmønstre, og i to »kumite«-kategorier, der er kamp. Og foruden at få en stor oplevelse, vandt jeg en bronzemedalje i »kumite« for kvinder under 21 år.

Men mine karateeventyr ender ikke her. Min danske »sensei« (karateinstruktør, red.) har tilbudt mig muligheden for at tage det sorte bælte i december. Det kræver hårdt arbejde og træning, men jeg håber at slutte mit ophold på den bedst mulige måde.

Jeg er meget gladere end nogensinde og vil derfor takke min danske karate- »familie« og Høje Taastrup Rotary Club for at hjælpe mig med at opnå mine drømme.

Jeg vil se frem til alle de oplevelser, der fortsat venter i resten af mit ophold, der nu har varet syv måneder.