Argentiner på udveksling i byen: Jeg glemmer aldrig den første dag

Gennem den lokale afdeling af Rotary er argentinske Brenda Williams på udveksling i Taastrup. I en stribe artikler fortæller hun om sine oplevelser og opfattelser af byen og menneskerne i Danmark.

Mit navn er Brenda Williams. Jeg er en 18-årig argentinsk pige, og i løbet af dette år vil jeg fortælle om mine udvekslingsoplevelser i Taastrup.

Jeg ankom i januar med to kufferter fyldt med drømme og ønsket om at leve i nuet hele tiden.

Jeg blev hentet i lufthavnen af min første værtsfamilie med skilte, argentinske og danske flag og tusindvis af kram, og mens min »søster« krammede mig sagde hun: »Vi kommer til at få en fantastisk tid«.

Fra det øjeblik var jeg ikke i tvivl om, at det også ville blive sådan. Det her land og det år ville komme til at ændre mit liv fuldstændig.

Jeg har tre »søstre« og mine »forældre« i værtsfamilien, som alle er skønne mennesker, som har involveret mig i deres familie, som var jeg deres »datter« eller »søster«.

Derudover har jeg også fået en hund, Max. Han er blevet en af mine bedste venner. Jeg tager ham med ud at gå, men i virkeligheden er det ham, der tager mig med ud at gå og hjælper mig med at finde hjem igen.

Dansk er svært

Er dansk et af de sværeste sprog i verden? Ja, det er det. Det er en enorm udfordring at lære dansk, men nu kan jeg forstå meget mere og taler sproget en smule. Hver dag kan jeg se små fremskridt.

I hverdagen lærer jeg dansk ved at tale med min »familie« og i skolen, hvor jeg går på Høje-Taastrup Gymnasium. Jeg føler mig meget heldig for at have fået muligheden for at gå på skolen og få venner.

Da jeg begyndte på gymnasiet, fik jeg et godt førstehåndindtryk. Mine klassekammerater inkluderede mig og behandlede mig virkelig godt. Jeg glemmer aldrig min første dag. Jeg var så nervøs, og jeg gik ned til klasseværelset med rektor, hvor jeg præsenterede mig selv på dansk. Det var det eneste, jeg kunne på dansk. Og så svarede de på spansk.

Der indså jeg, hvor heldig jeg er at være, hvor jeg er. Mine klassekammerater lærer mig ikke kun om den danske kultur og det danske sprog, men også om værdier som klassekammerater, respekt og kærligheden mellem hinanden og kærligheden til verden.

Jeg fik muligheden for at give dem en smule tilbage på vores studietur til Spanien, eftersom jeg var den eneste, der kunne tale spansk. Det var skønt at se deres entusiasme for at lære mit sprog, og at jeg kunne dele en smule af min kultur med dem.

Mine første oplevelser i Danmark, som jeg allerede vil kalde for mit andet hjem, har været fantastiske, og det er takket være alle, som er en del af det: Min værtsfamilie, byen Taastrup og mine venner fra Høje-Taastrup Gymnasium.