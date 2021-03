Arbejder du hjemme? Sådan indretter du dig bedst

I disse Corona-tider arbejder mange hjemmefra, selvom vores hjem ikke er indrettet dertil. Hjemmearbejde kan være rigtig rart, fordi man oftest har en anden ro end på sin arbejdsplads. Men det kan også være en udfordring, hvis arbejdspladsen ikke er indrettet optimalt. Når vi ikke sidder ordentligt, får vi ondt i muskler og led, men det kan du heldigvis komme til livs med nogle simple tricks, lyder det fra Rina Brekke Sørensen, der er uddannet fysiurgisk sportsmassør og har klinikken All About Balance i Sengeløse.

- Har du et rum, som kan indrettes til kontor, er det klart at foretrække, da du kan lukke døren og derfor kan sidde uforstyrret. Det gør det samtidig lettere rent fysisk »at gå på arbejde« og holde fri når du har fri. Alternativt kan du finde et »hjørne« et sted i hjemmet, hvor der er nogenlunde fredeligt og ryddeligt, og indrette dit hjemmekontor der.