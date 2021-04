Aprilsnar! Kan du huske nogle af de bedste?

I 2013 var det en olieboring ved Taastrup Kulturcenter, der skulle redde kommunekassen. Bag spøgen stod de skøre folk fra børnefestivallen Callisto, og igen havde de fået borgmester Michael Ziegler med på legen, så han på dagen gav den som oliesheik. Inden boringen gik i gang, lovede borgmesteren, at to procent af provenuet fra det store oliefund skulle tilfalde Callisto - men det kom der ikke meget ud af, for der kom ikke mere end en halv liter olie op af boringen, før kilden løb tør.

Foto: Jens Wollesen