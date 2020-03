Artiklen: Apotek i opfordring: Det er ikke meningen at folk skal stå i kø - kom til vores andet apotek

Apotek i opfordring: Det er ikke meningen at folk skal stå i kø - kom til vores andet apotek

Føtex, Lidl, Normal og apoteket er de eneste forretninger, der er åbent i City 2, mens resten af centeret er spærret af.

Det betyder, at der er masser af plads på apoteket, fordi der er få kunder, der besøger forretningen.

Derimod er der kø på apoteket på Taastrup Torv, der har samme ejer. Det fortæller Jannie Christensen, der er områdeleder for de to apoteker, der hører under Roskilde Dom Apotek.

- Vi oplever, at der er kø i vores apotek på Taastrup Torv, mens der næsten ikke er nogen mennesker i City 2. Vi tror, det er, fordi kunderne tror, at centeret er lukket, men vi har åbent, så folk kan få deres medicin, siger Jannie Christensen og fortsætter.

- Og det er jo ikke meningen at folk skal stå i kø, da det øger risikoen for smittespredning af coronavirus, så vi vil gerne have kunderne fordelt ud, siger hun.

Hun har stor ros til kunderne, der både er gode til at holde afstand og også tager de nye regler for apotekerne flot.

- De tager det flot og i stiv arm og bøjer sig for restriktionerne, siger hun og henviser til, at man kun må købe, det lægen har ordineret på recept samt en pakke håndkøbsmedicin.

Heller ingen med sygdomssymptomer kommer forbi og køber medicin. Folk tager myndighedernes anbefalinger seriøst.

- Folk er meget bevidste om at holde sig hjemme, og vi oplever mange mænd, der er her for at købe medicin til deres mor, og børnebørn, der henter medicin til bedsteforældrene. Folk står virkelig sammen, siger Jannie Christensen.

City 2's parkeringsplads er stort set tom, og der er masser af plads i centeret foran apoteket, da centeret er spærret af, og som noget nyt har apoteket lavet et nyt tiltag med mobil afhentning af medicin.

Her kan man få bragt medicin ud til sin bil, hvis man ikke ønsker at komme tæt på andre. Men kun to har benyttet sig af det indtil videre fortæller Jannie Christensen.

- Det fungerede rigtig fint den ene dag, hvor jeg gik ud til en kvinde i sin bil med medicin, og så kunne hun betale med Mobile Pay og på den måde holde afstand, siger Jannie Christensen.