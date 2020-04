Apotek: Omsætningen er faldet

- Man skulle tro, at vi er en af de forretninger, der kan holde omsætningen, men den er faktisk faldet cirka 20 procent. Jeg tror, at det hænger sammen med, at ældre borgere sender andre afsted efter deres medicin, og så bliver der ikke lige købt lidt ekstra af vores andre varer, siger apoteker Behzad Ghorbani fra Taastrup Apotek.

Han havde tirsdag besøg af borgmester Michael Ziegler og erhvervsservicechef Anne-Mette Felby, der sammen med Høje-Taastrup Erhvervsforums formand, Kim Rasmussen, var på en rundtur for at tage corona-temperaturen på det lokale erhvervsliv.

Apotekeren kunne fortælle, at lige da udbruddet af corona blev konstateret, blev apotekerne pålagt mange ekstra opgaver, men nu er situationen mere normal.

Dog gælder der særlige restriktioner for visse produkter. For eksempel er flydende Panodil til børn ikke mere håndkøb, men kræver recept. Det er for at undgå, at det bliver hamstret, så der ikke er nok af det, hvis sygdommen begynder at sprede sig blandt børnene.