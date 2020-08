Antallet af smittede falder igen

- For et par dage siden var jeg meget nervøs for smitteudviklingen i kommunen. Vi var oppe på 40 sygdomstilfælde per 100.000 indbyggere, og lå på det næsthøjeste niveau i Danmark kun overgået af Aarhus. Siden er tallene faldet dag for dag, og vi er nu nede på 11,8. Langt under grænsen på 20, hvor man skifter farve på Danmarks-smitte-kortet. Det er godt gået, lyder det fra borgmester Michael Ziegler (K) i et opslag på Facebook.