Se billedserie - Den stigende pendling skaber kø og trængsel på vejene og behov for en udvidelse af motorvejsnettet og en mere effektiv kollektiv trafik, lyder det fra branchedirektør i Dansk Infrastruktur i Dansk Byggeri. Foto: Kenn Thomsen

Antallet af pendlere stiger støt - det kan give udfordringer

Taastrup - 04. december 2019 kl. 16:12 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Langt flere end tidligere tager hver dagen turen fra andre kommuner til Høje-Taastrup for at arbejde. I løbet af otte år er antallet af pendlere steget med hele 48 procent, og det er godt nyt for kommunen, lyder det fra borgmester Michael Ziegler (K).

- Det er positivt, at antallet er stigende, fordi det fortæller mig, at virksomhederne i kommunen er i vækst og er gode til at tiltrække arbejdskraft fra oplandet - især har vi set en stigning af pendlere fra København de senere år. Når det går godt for virksomhederne, så får kommunen højere indtægt fra selskabsskat, som kan bruges til velfærd og udvikling for vores borgere i kommunen, forklarer han.

- Derfor skal vi fortsat sikre, at Høje-Taastrup er en god kommune at drive virksomhed i og er optimalt beliggende i forhold til at kunne tiltrække medarbejdere fra omegnskommunerne.

Flere nye virksomheder Siden 2010 er antallet af pendlere til Høje-Taastrup Kommune steget fra 20.869 til 31.000 sidste år.

Stigningen skyldes blandt andet alle de nye virksomheder, som er rykket til kommunen i perioden, samt at de eksisterende virksomheder er vokset og har hyret flere medarbejdere.

Dykker man ned i tallene kan man se, at antallet af pendlere med lange uddannelser er vokset mest. Det skyldes formentlig, at der er kommet flere videnvirksomheder og kontorarbejdspladser i Høje-Taastrup Kommunen, hvor der er brug for den slags arbejdskraft.

Antallet af personer, der pendler ud af Høje-Taastrup Kommune er også steget i samme periode, men er et noget mindre tal.

I 2010 var det 15.291 personer, der pendlede ud af Høje-Taastrup for at arbejde, mens det tal sidste år var steget til 17.414 personer.

Kræver god infrastruktur Men selvom den stigende pendling måske er god for kommunen, så medfører den andre udfordringer.

Antallet af pendlere til Høje-Taastrup Kommune er stigende, ikke mindst på grund af de mange nye virksomheder, der er kommet til kommunen de senere år. Foto: Kenn Thomsen



- Den stigende pendling skaber kø og trængsel på vejene og behov for en udvidelse af motorvejsnettet og en mere effektiv kollektiv trafik. De mange timer, vi bruger i trafikken, er dyre for os alle sammen. Derfor er der behov for, at politikerne får sat skub i de vej- og baneprojekter, der allerede ligger klar, siger Henrik Friis, der er branchedirektør i Dansk Infrastruktur i Dansk Byggeri.

- Med de store afstande, som pendlerne kører hver dag, er der ingen tvivl om, at de er klar til at pendle langt for at komme på arbejde. Men hvis bus- og togtrafikken ikke glider let, og bilisterne spilder tid på at sidde i kø både morgen og eftermiddag, så bliver det svært for virksomhederne at tiltrække medarbejdere, der ikke bor i nærheden. Så det går ud over væksten, hvis infrastrukturen ikke er i orden, tilføjer Henrik Friis.

Gang i vejprojekter Han peger på, at der er flere vej- og baneprojekter i hovedstadsområdet, der er oplagte at sætte skub i nu.

- Det gælder blandt andet en udbygning af Motorring 3 og 4 og forbindelserne mellem disse meget vigtige trafikkorridorer, der vil gøre hverdagen lettere for både pendlere og virksomheder. Der er også behov for start af en Ring 5 og udbygning af Øresunds- og Amagermotorvejene. Der skal mere fart på S-togene, og det er vigtigt, at de nye signaler ikke medfører, at køreplanen er langsommere, end da S-togsdriften startede for over 80 år siden. Tværtimod skal der flere afgange og hurtigere S-togsdrift. Tænketanken Kraka har tidligere lavet en analyse, der netop viser, at mange infrastrukturprojekter på sigt vil give overskud. Så det er bare med at komme i gang, siger Henrik Friis.