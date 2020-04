Allerede i 2011 var de daværende politikere og embedsmænd på besøg ved rundkørslen i Fløng, da sikkerheden blev kritiseret. Nu bliver der endelig afsat penge til at hæve rundkørslens midterø, så det ikke længere vil være muligt at køre igennem rundkørslen med høj hastighed. Foto: Stina Felby Egerup

Send til din ven. X Artiklen: Anlæg fremrykkes: Millioner til rundkørsel, legepladser og sideveje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anlæg fremrykkes: Millioner til rundkørsel, legepladser og sideveje

Taastrup - 20. april 2020 kl. 13:56 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Projekter for i alt 10,5 millioner kroner bliver nu fremrykket til i år, efter politikerne i Høje-Taastrup har lyttet til opfordringen om at igangsætte yderligere anlægsarbejde for at støtte erhvervslivet i lyset af den aktuelle corona-krise. - Vi gør det dels for at holde hjulene i gang, men også for at få sat gang i nogle ekstra projekter, når nu anlægsloftet er fjernet. Derfor har vi valgt nogle af de projekter, som giver god mening, men som vi har haft svært ved at finde plads til - ikke fordi vi ikke har haft penge til dem, men fordi det har været svært at finde plads inden for anlægsrammen, siger borgmester Michael Ziegler (K). Anlægsrammen er et loft for, hvor mange penge kommunerne må bruge på anlæg, men det er blevet fjernet i år som følge af corona-krisen.

Penge til rundkørsel Partierne bag årets budget - som er alle partierne i byrådet - er blandt andet blevet enige om at bevilge 200.000 kroner til forbedring af trafiksikkerheden i rundkørslen ved Sønderled/Vesterled i Fløng. Den har længe været kritiseret for, at midterøen er for lav, så det er muligt at køre hurtigt over den med høj hastighed. Med den nye bevilling er det planen at gøre midterøen større med henblik på at øje den hastighedsdæmpende effekt. Der bevilliges også 250.000 kroner til etablering af en fodgængerovergang med blink over Halland Boulevard ved Erik Husfeldtsvej og stiforbindelse til indkørslen til Nørreby. Fodgængerovergangen placeres ved hovedindgangen til privatskolen, oplyser kommunen.

3,6 millioner til Musikskolen Derudover er partierne blevet enige om at afsætte 3,6 millioner kroner til at forbedre forholdene for Musikskolen i det kommende Børne- og Kulturhus, der skal bygges i Taastrupgaard. Det er også besluttet at afsætte i alt 4 millioner kroner yderligere til et løft af udearealer og legepladser ved kommunens daginstitutioner. - Det er vigtigt, at vores små børn er i gode og trygge omgivelser samt er i tidsvarende omgivelser, der er med til at udvikle deres leg og læring udenfor. Derfor er vi glade for, at det lykkedes os at fremrykke løft af udearealer ved daginstitutioner, så vi kan begynde renovering af udearealer allerede i 2020, siger byrådsmedlem Anne Mette Bak (S).

Sidegader renoveres Der bevilliges også 2,5 millioner kroner til renovering af sidegaderne til Taastrup Hovedgade. Sidevejene vil gennemgående blive renoveret i et design, der svarer til den øvrige renovering af Taastrup midtby, som hermed færdiggøres. - Det kan også ses som en håndsrækning til de handlende på Taastrup Hovedgade, som også har det svært i denne tid. Nu får vi endelig færdiggjort projektet om hovedgaden, siger Michael Ziegler.

Skal godkendes I alt fremrykkes eller bevilges der anlægsmidler for yderligere 10,55 millioner kroner. I forvejen havde byrådet allerede besluttet at fremrykke renovering af kunstgræsbanen på Nybolig Park, renovering af daginstitutioners legepladser og reetablering af køkken i Fløng forsamlingshus. Byrådet skal endeligt godkende de nye bevillinger på sit møde den 21. april, men eftersom alle partier har godkendt ændringerne i budgettet, burde sagen blive godkendt.