En 49-årig mand er idømt tre og et halvt års fængsel for at have voldtaget sin hustru og begået kontinuerlig vold. Foto: Vestegnens Politi

Anklager tilfreds med dom: - Viser at et nej er et nej

Taastrup - 12. maj 2021 kl. 15:46 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

- Vi har aldrig haft problemer med sex, men når vi var sure på hinanden, havde vi ikke sex. Hvis hun sagde stop, så stoppede jeg og gav i stedet et kram. Sådan sagde en 49-årig mand fra Taastrup, da han tirsdag var på anklagebænken ved Retten i Glostrup, hvor han var tiltalt for at have voldtaget sin nu 39-årige hustru og for at have udøvet vold mod hende fra 2017 til november 2020.

