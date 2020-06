Anklage: Ville røve værdihåndteringsfirma - brændende køretøjer skulle forsinke politiet

Anklagemyndigheden hos Vestegnens Politi har rejst tiltale mod fem mænd, der er mistænkt for at ville begå røveri mod et værdihåndteringsfirma i Taastrup.

De fem mænd er tiltalt for, i tiden op til den 28. november 2019, at have været i gang med at forbedrede et større røveri mod værdihåndteringsvirksomheden i Taastrup.

Det er blandt andet sket ved at rekognoscere mod både virksomheden i Taastrup og politigården i Albertslund.

De fem mænd er også tiltalt for at have forberedt røveriet ved at have undersøgt mulighederne for at skaffe sprængstoffer og entreprenørkøretøjer samt planlægning af, hvordan de kunne forsinke politiets fremkørsel til værdihåndteringsvirksomheden med brændende busser eller lignende.